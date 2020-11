Elise BARRIER-GUILLOT

Chargée de Communication à la recherche de toute opportunité idéalement dans le monde sportif et culturel. Bénévole active en sport, culture et communication.



Actuellement Chargée de Communication quelques h/sem depuis juillet 2020 à l'Espace Culturel Marico, une Association Sportive et Culturelle à Orléans.

Bénévole active en communication et entraineur assistante des U13M à l'ASB SEMOY (club de Basketball) et membre de la Commission Patrimoine de la Ligue du Centre de Basketball.



Diplômée en Master Communication Évènementielle et Digitale à lI.A.E. d'Orléans, j'ai terminé un CDD (octobre 2019) au Comité Régional d'Escrime du Centre-Val de Loire après y avoir effectué 1 an en alternance. Unique salariée, je m'occupais du Comité dans son ensemble.



Diplômée d'un M2 en Communication et d'un DUT en Gestion.



Mes compétences :

Marketing

Enquêtes

Analyse de données

Marketing opérationnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Organisation du travail

Travail en équipe

Gestion administrative

Gestion de projet

Microsoft Excel

Marketing stratégique

Microsoft Office

Bio

Développement durable

Communication événementielle

Gestion budgétaire

Adobe Photoshop CS6

Gestion du stress

Evénementiel

Autonomie