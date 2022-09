Romiale NYA

Madame, Monsieur,



Je suis à la recherche d’un stage pratique, intégré dans ma formation, pour une durée de 2 mois et pouvant débuter en Juin. Étant passionné par le Marketing et la communication. C'est donc avec la plus grande implication que je vous propose ma candidature pour l’offre de stage « Stage en Marketing Communication et Marketing Événementiel sportif». Ayant décidé de faire carrière dans le domaine de la Communication et du Marketing, souhaite mettre toute mes chances de mon côté, je suis vivement désireux d’effectuer un stage conventionné au sein de votre entreprise.



En effet, j’ai choisi lors de mes 3 premières années universitaires le parcours Comptabilité Gestion et j’ai donc suivi des cours de comptabilité qui m’ont permis d’approfondir mes connaissances en comptabilité avant de me réorienter en Marketing pour ma 3éme année. Sérieux et loyale, durant les différentes missions de groupe à l'université m’ont permis d’aborder le marketing et de réaliser des missions en parfaite autonomie.



D'un naturel sérieux, j'ai le sens des responsabilités. Je m'adapte facilement à tout nouvel environnement. J’ai un bon sens du relationnel en groupe, étant actuellement éducateur au sein d'un club de football, et mon ambition fait de moi une personne impliquée et rigoureuse. Je souhaite maintenant orienter ma carrière dans le marketing événementiel et poursuivre « un master en marketing événement sportif et culturel ». Dynamique, motivé et sachant prendre des initiatives, je sais me montrer à l’écoute. Je suis prêt à m'engager.



Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information ou entretien que vous m’accorderez.



Dans cette attente, veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.



Mes compétences :

Événementiel sportif

Marketing relationnel

Marketing

Contrôle de gestion

Gestion des stocks

Comptabilité

Gestion budgétaire

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Marketing opérationnel

Microsoft Office

Microsoft Excel