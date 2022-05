Ludovic VANSYNGEL

Madame, monsieur,



Vivement intéressé par les métiers de la vente, je suis à la recherche d’un poste d’hôte de caisse.



En effet, mon parcours professionnel dans ce domaine m’a permis d’acquérir l’expérience et les compétences comme l’accueil du client, l’ouverture et la fermeture de la caisse, l’enregistrement des articles au clavier ou au scanneur, l’encaissement selon les différents modes de paiement, le maintien en ordre de mon poste de travail, l’étiquetage et le balisage des produits tout comme leur rotation et la mise en rayon ainsi que l’entretien du magasin.



Par ailleurs, titulaire d’un brevet d’enseignement professionnel, niveau baccalauréat administration commerciale et comptable, l’usage de l’outil informatique m’est familié et aisé.



De nature dynamique, souriant et méthodique, je vous apporterai mon sens des responsabilités allié à mon esprit de décision et d’organisation afin d’assurer aux mieux les diverses tâches confiées.



Afin de vous exposer mes motivations et vous présenter en détail mes capacités professionnelles, je sollicite de votre bienveillance un entretien à votre convenance.



Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées.