Ludovic VAYSSE

Innovation managériale, Management 3.0, voilà ce qui aujourd’hui me tient à cœur, et que j’essaye d’opérer avec mes équipes.



A la tête d’un service de 40 personnes environ, je cherche à faire évoluer chacun de mes collaborateurs.



Je suis convaincu que chacun a sa contribution à apporter dans une équipe, le tout est de découvrir de quel ordre, et c’est ça qui m’intéresse particulièrement. Faire découvrir des ressources insoupçonnés aux personnes, leur démontrer qu’ils en sont capable, et tout ça dans une bonne ambiance.



Du profil junior au sénior, tout le monde a sa place, et c’est avec eux que j’ai pu construire un système où tout le monde trouve son compte. En développant les échanges entre les uns et les autres, nous pouvons aujourd’hui répondre à plus d’une dizaine de client en parallèle sur des sujets divers et variés autour de l’exploitation applicative (orienté Métier) et technique (orienté Infra), et ce tout en apportant la satisfaction des clients.



Je pense que la clé de voûte est la confiance des collaborateurs envers son manager, cette confiance qui amènera la motivation, et l’envie de bien faire.



Je partage le maximum d’informations avec mes collaborateurs, car la réussite est l’affaire de tous et pas d’une seule personne. Je puise tout cela dans les 17 années à jouer au rugby, qui reste un sport collectif avec de nombreuses valeurs applicables dans le cadre professionnel.