Ludovic VELOCCI

Dans un marché en pleine mutation, les Experts Comptables doivent anticiper les prochaines années afin de relever 2 défis majeurs:

• Développer leur chiffre d’affaires en proposant de nouvelles missions à leurs clients

• Augmenter leur productivité pour être plus efficaces et plus rentables sur les missions traditionnelles



Afin de permettre à la profession comptable de répondre à ses 2 enjeux principaux, EIC a investi de nombreux moyens en recherche et développement, symbole de sa 1ère valeur d’entreprise : L’Expertise Innovante.



En tant qu'acteur majeur de l'Innovation au sein d'EIC, c'est avec grand plaisir que je reste disponible pour échanger avec chacun d'entre-vous qui le souhaiterait sur les orientations et les stratégies qui touchent de près la Profession Comptable Libérale.



Quand le vent du changement se lève, les uns construisent des murs, les autres des moulins à vent...

(proverbe chinois)



De plus, en période de fortes tensions économiques, l’Expert-Comptable demeure incontestablement le partenaire indispensable à tout dirigeant d’entreprise.

Le conseil en gestion représente l’une des nouvelles missions les plus plébiscitées par les clients qui attendent désormais de leur Expert-Comptable un véritable accompagnement proactif dans leur stratégie d’entreprise.

Fort de son expertise métier, EIC propose un ensemble de solutions de gestion performantes et simples à mettre en œuvre ; permettant ainsi à la profession comptable de répondre aux nouvelles attentes de ses propres clients.



