Ludovic VERMEULEN

Commercial depuis 14 ans dans le secteur Bancaire puis dans le courtage en assurance, j'ai appris à maîtriser les techniques de ventes et de fidélisation de portefeuille, aussi bien auprès d'une clientèle de petites entreprises et de PME / PMI que de grands comptes, tous secteurs d'activités confondus. Mon objectif professionnel est de mettre ma volonté permanente de convaincre, mon goût de la performance et mon sens relationnel au service d'une entreprise évoluant dans un environnement "Business to Business" et technique.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Adaptabilité

Autonomie commerciale

Travail en équipe

Analyse des besoins