Bmj Services Group CENTRE D'APPEL

BMJ Services est un centre d'appel basé à Marrakech (Maroc), spécialisé dans la prise de RDV. Nous accompagnons nos clients dans l’augmentation de leur chiffre d’affaires en les soutenant essentiellement sur la prise de rendez-vous hautement qualifiés.

Notre expertise du domaine des assurances nous permet de proposer des solutions spécifiques pour les agents généraux et les courtiers.



Nous disposons de nombreuses références :

- Plusieurs agents "toutes branches" AXA et A2P,

- Des agents GENERALI, GAN, AVIVA, MMA, SWISSLIFE

- Des courtiers Vie et courtiers grossistes...



BMJ Services met en relation des prospects intéressés par vos services avec un engagement exclusif porté sur les résultats.



Nos spécialités :

- Bilan social et patrimonial

- Retraite / Santé / Prévoyance

- Épargne

- IARD Entreprise / MRP

- BTP

- Assurances Nautique (partenariat avec JET +)



Nous prenons des RDV pour vous selon vos critères (cibles, plages horaires, secteur, Code NAF, typologie des prospects, CSP,...), nous renseignons des agendas crées spécialement pour chaque client.



Nos tarifs sont sans surprises et nos forfaits comprennent : RDV confirmés (et tenus) + extraction du fichier (selon vos critères) + Agenda en ligne + Télé-opérateur dédié.



Pour de plus amples informations, nous restons à votre entière disposition.



Marie BOADJI - Directrice Commerciale BMJ SERVICES

GSM : + 212 635 792 901

Fixe : + 212 529 802 591

Skype : bm.services80

mail : contact.bmjservices@gmail.com

60 Avenue Abdelkrim Khatabi 5 Étage Appart 10 Gueliz 40000 Marrakech (Maroc)





Mes compétences :

DIPLOME EN MANAGEMENT OPTION COMMERCE INTER

DEVELOPPEMENT PORTEFEUILLE

PRISE DE RENDEZ VOUS

Prospection de clients

Relations clients