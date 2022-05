Ludovic VERRECCHIA

Développeur web et gérant de l'agence Wype : http://www.wype.fr



Wype est une agence web à Paris, spécialisée dans la création de solutions innovantes. Parce que nous croyons que la qualité et l'innovation font la différence, nous nous efforçons de penser et de réaliser d'une façon nouvelle. De la création de site Internet à la conception d'une stratégie ou d'image de marque, nous cherchons à bousculer les codes établis, dans le but de toujours fournir à nos clients une communication percutante.



Nous réalisons des prestations de services variées autour de la création de solutions web :

- Développement : création de sites internet, outils de promotions, plateformes de vente...

- Design : création d'une identité d'entreprise, logo, charte graphique, refonte d'un site existant...

- Stratégie : conception d'un plan de communication, mise en place d'outils d'analyse, optimisation pour le référencement...



Parce que nous savons qu'une communication numérique peut-être insuffisante pour certains projets, nous réalisons également la conception et l'impression d'éléments prints : carte de visite, éléments publicitaires, ou tous documents professionnels.



Wype privilégie la qualité à la quantité. C'est donc dans un esprit de subtilité que nous tachons de bâtir une identité visuelle ou de développer une application web. Nous pensons contenu, accès à l'information, expérience utilisateur, et ergonomie intuitive. L'organisation flexible et dynamique de Wype nous permet de nous adapter à chaque projet que nous prenons sous notre aile. Nous apportons ainsi à nos clients des solutions entièrement personnalisées, et les accompagnons de sa réflexion à sa mise en production.

La créativité est un ingrédient crucial au succès d'un projet. En particulier dans les secteurs compétitifs, où la moindre originalité peut vous donner l'avantage. Pouvoir innover, c'est se donner toutes les chances de séduire vos clients, par votre audace ou par la longueur d'avance qu'elle vous procure sur vos concurrents. Et parce qu'une bonne idée n'est rien sans une bonne réalisation, Wype vous garantit un développement évolutif et de qualité, pour des solutions fiables, efficaces et optimisées.



Si Wype met tant de cœur à l'ouvrage pour comprendre précisément les besoins de chacun de ses clients, c'est parce qu'elle est composée d'une équipe passionnée. Soudée par son envie d'innover, la polyvalence du groupe permet de toujours confronter des points de vues différents, afin de s'acheminer vers la meilleure solution.

Chez Wype, nous avons une vision novatrice de la gestion de projets. Nous appliquons des méthodes agiles dans nos processus et entretenons une relation privilégiée entre tous les membres impliqués. Ce qui nous permet une réactivité à tout épreuve, comme la possibilité de corriger le tir immédiatement pour tout problème que ce soit.



Cette qualité est très appréciée de nos clients, qui sont boostés par le dynamisme et la fraicheur qu'apporte l'agence Wype. Ils s'impliquent ainsi avec ferveur dans leur projet et deviennent acteurs de leur réussite.



Mes compétences :

Création de site web

Développement web

Référencement

Internet

Créativité

Communication