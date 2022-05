Ludovic VILLECHALANE

Après 20 Ans d'exploitation comme créateur et dirigeant d' un centre de reprographie en franchise.me voilà devant un défi vers un nouveau projet professionnel très motivé et ouvert.mes expériences auprès des clients mon permit l'adaptation de différent profil de situation.

de nos jours l'age devient un handicap non justifier car l experience aquise nous donne une valeur ajoutée non negligable ou tout va tres vite et donc certaine valeur passe à coté.alors !!!



Mes compétences :

Organisé

Réactif