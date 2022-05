Ludovic VRIGNON

Une passion : Mettre la géographie au service des territoires.



Des compétences multiples :

- > Maîtrise des processus d'élaboration des documents d'urbanisme (SCoT, PLUi, PLU, études thématiques...)

- > Maîtrise de la méthode de travail par transversalité

- > Maîtrise de la dimension règlementaire de l'urbanisme

- > Conception de représentations cartographiques et de documents de communication

(QGIS / Arc-GIS / AutoCAD/ suite Adobe)

- > Animation de réunions avec élus et techniciens

- > Suivi administratif et financier des affaires



Des expériences variées :

- SCoT du Bassin de vie de l'Isle-sur-la-Sorgue, Coustellet et Cavaillon (84/13), SCoT de l'Avant-Pays Savoyard (73), SCoT de la Vallée de l'Ariège (09), SCoT de la Communauté Urbaine d'Alençon (61), etc.

- PLU d'Agde (34), PLU d'Aujargues (30), PLU de Goudargues (30), PLU de Peyriac-de-Mer (11), etc.

- Etude littorale complémentaire au SCoT du Biterrois (34) ;

- Evaluation environnementale du SCoT du Bassin de vie de l'Isle-sur-la-Sorgue (84/13).



Un parcours professionnel cohérent :

- Actuellement : Chargé d'études en urbanisme au sein du B.E. Siamurba (Essonne)

- 2013 : Chargé d'études en urbanisme au sein du B.E. Adele-SFI (Nîmes),

- 2009-2012 : Assistant d'études en urbanisme au sein du B.E. Terres Neuves (Montpellier), dont 1 année en apprentissage (en lien avec l'Institut d'Urbanisme de Grenoble)





Précisions :

Au cours de mes expériences, j’ai pu développer mes compétences en matière de projet de territoire, que ce soit à l’échelle communale ou intercommunale, et ce dans des contextes territoriaux variés (ruraux, périurbains, littoraux ou montagnards). J’ai ainsi élaboré essentiellement des projets de territoire de PLU et de SCoT (Projets d'Aménagement et de Développement Durable), tout en assurant une relation de confiance envers les maîtrises d'ouvrage.

De plus, pour répondre à la croissance des objectifs règlementaires environnementaux, j’ai développé la compétence environnementale au sein de l'agence en réalisant des évaluations environnementales de SCoT où ont été valorisés les interactions entre projets de territoire et enjeux environnementaux.

J'ai développé mes compétences numériques en mettant en place les conditions de numérisation des plans d'urbanisme selon la norme COVADIS (en rapport avec le logiciel QGIS).

Enfin, mes différentes expériences ont enrichi mon goût pour les échanges et la négociation technique avec les élus, les habitants et nos partenaires, que ce soit en réunion technique, de pilotage ou en réunion publique.



Mes compétences :

Illustrator – Photoshop – indesign

Arcgis

Autocad