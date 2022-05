Ludovic WETZEL

Dans le cadre de ma formation BAC +5 (titre de niveau I reconnu au RNCP) de "Manager des systèmes d'information" effectuée au CESI entreprise de Nancy, je recherche actuellement une entreprise qui pourrait m'accueillir en alternance pour ma 5ème et dernière année, pour des métiers liés au système d'information (Administrateur, ingénieur, chef de projet etc.) pour plus de renseignement hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Windows serveur

Méthode agile

VMware

SQL

Microsoft C-SHARP

JavaScript

ITIL

Hyper-V

HTML

C++

C Programming Language