Julie MACHEREL

TECHNICIENNE GÉOLOGUE

TECHNOSOL



Lors de mon intérim de dix mois chez Eramet Research (du 25 février au 20 décembre) en tant que technicienne en minéralurgie, j'ai eu l'occasion travailler au sein de la recherche sur la caractérisation et la valorisation de différents minerais. Cela m'a permis de développer mon sens de l'organisation, de travail en équipe et mon autonomie.



Titulaire du BTS Géologie Appliquée, je possède des capacités de gestion de campagnes de sondages, de communication, d'analyse, de synthèse et de rédaction. Je m'attache à rendre des travaux complets, détaillés, précis.



Avec un bon sens de l'écoute et du service, j'aime apporter ma réflexion, mon engagement, ma volonté d'apprendre et mon enthousiasme.



