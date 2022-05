Ludovic WOIRIN

Le Pédicure-Podologue est un professionnel spécialisé en podologie ainsi que le podo-orthésiste et l'orthopédiste-orthésiste.



La PODOLOGIE est une science médicale concernant l’étude, la prévention, le diagnostic et la prise en charge appropriée des pathologies du membre inférieur, pied et cheville inclus.Soins de premier recours, la podologie prend en compte les problèmes, les douleurs, les manifestations locales et systémiques liés à cette partie du corps. La prise en charge podologique peut être éducative, préventive, curative, nécessiter un traitement à long terme, ou relever de la recherche.



Mes compétences :

Soins à domicile

Verrues plantaires

Prise en charge du patient diabétique