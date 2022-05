Ludovig COX

Belge installé à Paris depuis 2014, j’y ai accompagné mon épouse pour raisons professionnelles. Ayant démissionné de mes fonctions à Bruxelles dans ce cadre et après avoir suivi plusieurs formations en France, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau challenge en fondant la société CoxCom Consulting.



Diplômé d’une licence en marketing management auprès de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales et d’un Master en information et communication auprès de l’Université Catholique de Louvain, j’ai successivement exercé des fonctions de coordination en marketing et vente puis en événementiel, avant de devenir responsable marketing et communication pour une fédération professionnelle durant deux ans.



Passionné par le web, la communication et le marketing, j’ai développé une expertise forte dans ces métiers : gestion de projet, copywriting et rédaction promotionnelle, administration de sites internet, animation de réseaux sociaux corporate, événementiel, relations avec la presse et le monde politique, communication d’entreprise.



Mots clés : Organisation | Autonomie | Volonté | Esprit d'équipe | Marketing | Communication | Gestion de projets | Copywriting | Web 2.0 | Relations presse | Événementiel | Réseaux sociaux | Bilingue français-anglais | Traduction



Mes compétences :

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Copywriting

Hôtellerie

Marketing

Communication

Bilingue anglais

Relations presse

Community management

Rédaction

Evénementiel

Traduction