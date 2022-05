Ludvina BENNAMANE

Formée à tous les aspects de la profession, je souhaite mettre à votre service ma discrétion, ma rigueur, mon sens de l'organisation afin d’accueillir votre patientèle et gérer avec efficacité votre secrétariat.



Mon expérience de plus de 10 années auprès de l’accueil d’un public varié a développé ma capacité d’adaptation et de prise d’initiatives et ce quelle que soit la situation.



Dès à présent disponible, je suis très intéressée par la perspective de travailler au sein d'un centre médical.



Mes compétences :

Secret médical

Accueil physique et téléphonique

Prise d'initiatives

Bureautique

Autonomie

Qualité d'écoute

Rigueur