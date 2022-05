Ludwig BIADALLA

Ingénieur double diplômé de l’INSA de Rouen et de Cranfield University (UK), spécialisé en Conception et Dimensionnement des Structures.





Après une thèse industrielle de fin d'étude pour la société Rolls-Royce plc sur le dimensionnement des aubes fan composites, j'ai intégré en 2012 la société Hispano-Suiza (groupe SAFRAN) en tant que Responsable du Calcul de Structure pour la Direction des Transmissions de Puissance.



Mon rôle a été jusqu'ici d'être le point focal en interne, mais aussi en externe (auprès de nos clients et fournisseurs) sur les problématiques de dimensionnement structurel de nos produits, et sur nos outils et méthodes de calcul EF. J'ai pu également mener un projet de modernisation de nos outils de calcul EF en basculant de MSC.Nastran vers la solution ANSYS Workbench, en incluant les transformations méthodologiques.





Début 2015, mon périmètre fonctionnel s'est étendu à l'ensemble de la société (département DTP, département R&T, filiale Aero Gearbox International). J'ai également repris dans mon périmètre l'intégralité des outils et méthodes de dimensionnement, analytiques comme élément-finis.



J'interviens désormais sur l'intégralité du cycle de développement produit, des phases d'avant-projet aux phases d'industrialisation. Intervenant quotidiennement auprès de nos ingénieurs développements dans l'ensemble de nos départements, de nos clients et de nos différents fournisseurs, mon poste me donne une bonne vision du processus de développement sur l'ensemble de nos produits.





En charge de la modernisation et du développement de nos outils et méthodes de calcul, je travaille également sur l'amélioration de notre processus de conception, en travaillant particulièrement sur l'amélioration du cycle de calcul et de dimensionnement.

C'est pourquoi je pilote jusqu'en 2016 un chantier d'amélioration continue sur la thématique de la conception intégrée CAO-Calcul, en partenariat avec la société ANSYS.





N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour toute question.



Mes compétences :

Programmation C++/Java

CAO CATIA/Solidworks

MSC.Nastran

LS-DYNA

HyperMesh

IDEAS NX

COMSOL

Fluent

ZeBuLoN

Bureautique

Gestion de projet

MATLAB

Conception

Méthode des éléments finis

Simulation numérique

Méthodes numériques

Microsoft Excel

ANSYS APDL

ANSYS Workbench

ANSYS Mechanical

Management transversal