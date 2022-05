Ludwig CLÉGNAC

Penser l'univers audiovisuel de demain pour proposer une nouvelle génération de programmes, de promotions et de programmations adaptés multi-supports.



Concevoir une stratégie d'univers forte et adaptée aux consommateurs cibles: création d'éléments identitaires, cohésion de programmation, programmes courts, mises en valeur de marques...



Rejoindre une équipe dynamique, ambitieuse et créative pour apporter des compétences intellectuelles et professionnelles au service de collaborateurs de qualité.



Mes affinités : l'univers de la jeunesse , la programmation télé , les nouveaux médias, les documentaires et le divertissement.



N'hésitez pas à me contacter pour partager tous vos projets ou échanger vos idées.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Mes compétences :

Programmation

Communication

Adobe Photoshop

Audiovisuel

Journalisme

VOD

Production

Casting

Radio