Ludwig DESVARD

En recherche d'emploi :

Infographiste / Développeur FrontEnd

Technicien Informatique



Actuellement intérimaire depuis Février 2017.



---



- WebDesign

- Développement d'applications, de site-web (langage : pascal, php, css3, html5, javascript)

- Assistance en informatique

- Compétences dans le domaine du multimédia

- Prise en main d'une poste informatique à distance

- Formation d'outils bureautiques ou internet

- Création et inventivité dans l'infographie (Gimp, Suite Adobe CS6 (Photoshop, Illustrator, Premiere))



Des bases dans :

- Diagnostique et dépannage de l'architecture matérielle informatique

- Réseau



---



Motivé et rigoureux dans mon travail, je met toujours un point d'honneur à respecter mes missions dans le délai qui m'est imposé. J'associe mon inventivité à mon perfectionnisme me permettant de fournir un travail bien fait et propre.





Je pratique le Billard Français au club de Rochefort. Classé national 2, j'ai acquis un brevet fédéral d'animateur m'offrant ainsi un moyen de partager mes connaissances sous une bonne pédagogie.



Mes compétences :

Flux RSS

Informatique

Infographie

Développeur

Réseau

Web

Prise de poste à distance

Web design

jQuery

WordPress

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Access

Linux

Joomla!

JavaScript

HTML5

Cascading Style Sheets

Apple Mac

Android

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator