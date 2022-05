Ludwig EYDT

Je suis professionnel de santé depuis 16 ans et j'utilise mes compétences de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe au quotidien. J'accorde depuis toujours une grande importance à la personne soignée, aussi bien dans l'aspect physique du traitement que dans l'aspect psychologique. J'ai un fort intérêt pour la formation permanente car j'ai un besoin permanent de progresser. j'ai notamment acquis dernièrement des compétences en ostéopathie aquatique. Cette année, je suis un cursus universitaire à l'université du Maine en ingénierie et conseil en santé et prévention active afin de pouvoir travailler en amont de l'apparition des pathologies ou de minimiser les effets des pathologies chroniques.