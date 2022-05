Ludwig FERREN

Bonjour, merci de votre visite sur mon profil.



Je suis chef de projet de la Nowhere-Entreprise.Array



Concrètement, ce que nous proposons :



- Gestion de vos canaux de communication web (e-réputation)

- Création, réalisation et hébergement de site web. Du site plaquette standard à l'extranet commerce en ligne, tous vos projets sont réalisables.

- Web marketing.

- Campagne de communication offline/online.

- Conception partielle ou totale de tout applications. Quelque soit votre besoin, vous pouvez réaliser le programme de vos rêves avec nous....



Notre mode de fonctionnement :



Nous sommes un regroupement de compétence. Depuis 2006 nous travaillons en commun sur des projets passionnants. Le choix du télétravail et de la portabilité professionnelle ainsi que d'une conscience environnementale guide notre manière de faire. Nous nous inscrivons dans une démarche volontaire R.S.E (responsabilité sociétale et environnementale).



Actuellement nous sommes 2:

- Bruno Infographiste, sys-admin et développeur

- et moi



Mes compétences :

Photographie

Photoshop

Photovoltaïque

Marketing relationnel

Marketing internet

Marketing viral

Marketing online

Conseil en communication

Conseil marketing

Communication

Wordpress

Environnement

Web

Sémantique

Direction de projet