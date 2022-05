Ludwig GORHAN

Compositeur de musique pour l'image pour RED CLOUD MUSIC.

En association avec Laurent Avenard, j'anime depuis 2016 le label RED CLOUD MUSIC, spécifiquement dédié à la composition et production de musique pour l'image (cinéma, TV, Pub, théâtre, institutionnel ...)



www.redcloudmusic.fr



Saxophoniste, directeur musical pour OCEANO JAZZ EVENEMENTS.

Depuis plus de 10 ans, je dirige cet orchestre de Jazz & Bossa Nova à géométrie variable (du duo Saxophone & Guitare au quintet vocal) ; un groupe/orchestre au service de tous types d'événements ; cocktails et vins d'honneur, soirées d'entreprise, anniversaires de particuliers ou d'entreprise ...



www.jazzevenements.fr



Mes compétences :

Saxophone

Musique

Composition musicale