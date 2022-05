Ludwig HERAIBI

Mon parcours a débuté dans le domaine des SERVICES en Agence Conseil de Communication durant mes études de commerce en France, en charge de la commercialisation, de la communication et de la productions événementielles divers tels que la Nuit des Publivores, Nuit du Zapping, etc...



Ensuite, un parcours intense dans le secteur agro-alimentaire "BOISSON" en France avec UNILEVER / LIPTON ICE TEA puis le GROUPE CASTEL / COCA-COLA d'abord au Gabon, en Centrafrique et dans la sous-région en ZONE AFRIQUE en tant que consultant pour les autres filiales du Groupe. Puis, j'ai fais un pari : LA START'UP !



Ainsi, j'ai rejoint un fabricant "pure player" basé en France et en Asie (Shenzhen) pour le lancement et la distribution de produits électroniques et textile en réseaux spécialisés sur le web (dont gestion d'entrepôts) et en boutiques physiques, show-rooms et corners en France. Puis, suite à des missions de sourcing et suivi des productions en ZONE ASIE SUD-OUEST dont l'Inde et la Chine, j'ai été chargé par son groupe d'investisseurs de développer l'export puis la filiale Afrique avec succès depuis le Sénégal. Entre autre j’ai été chargé du pilotage de la reprise et de l’intégration d’une entreprise concurrente (Fusion) et la gestion de franchises de marque.



Enfin, j'ai replongé en 2015 avec passion dans mon milieu d'origine (FMCG) auprès des Grands Moulins de Mauritanie en ZONE MAGHREB avec un défi stratégique à réaliser : Celui de l'adaptation méthodique et organisée de la première plateforme industrielle de la Mauritanie (Meunerie / Nutrition animale / Aviculture) à un univers BtoC (Avec la mise en place d'une stratégie de marque fortes) face à une concurrence nouvelle (réactivité dans l'urgence) et le lancement de A à Z d'une usine de pâtes alimentaires avec le lancement de la marque PASTA PRIMA... Mon objectif était la mise en application d'une méthodologie de création de marque ombrelle à une PME industrielle !



Mes compétences :

Vente

Communication