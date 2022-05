Je suis diplomé de l'ENSICAEN (promotion 2009), en Informatique, spécialité monétique et sécurité des systèmes.



L'ENSICAEN est la seule école d'ingénieur en France spécialisée dans la monétique et la sécurité des systèmes.



Après 2 ans et demi passé à Steria en tant qu'ingénieur développeur, je suis actuellement en poste en tant que Consultant monétique à GALITT.



Mes compétences :

Commercial

Ingénieur d'affaire

MOA

Monétique

Technico commercial