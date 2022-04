Carine LE BRET

Forte d’une expérience de 15 ans dans le métier de Chef de projet, je souhaite mettre mon expérience et mon expertise professionnelle au service d’une entreprise qui appréciera mes compétences et cela dans un secteur d’activité innovant et dynamique.



Sens de la communication, esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’écoute, travail en équipe, sont autant de qualités que j’ai développées pendant mon parcours professionnel dans des environnements multiculturels. J’ai toujours cherché à travers une forte implication personnelle à m’enrichir de nouvelles compétences et à avoir ainsi une participation active à la vie de l’entreprise.

Par une bonne connaissance de mon environnement professionnel, j’arrive à être plus proche des attentes internes à l’entreprise et à celles des interlocuteurs externes.



Ma curiosité, mon autonomie et ma polyvalence me permettent de m’adapter rapidement et de faire face à des situations qui peuvent être complexes, imprévisibles et d’en hiérarchiser les priorités.

Je maîtrise les outils informatiques standards Internet, Excel, Word, PowerPoint et suis bilingue anglais.



Mes compétences :

Autonomie

Communication

Rigueur

Sens de la communication

travail en équipe