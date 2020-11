Laurent SINGER

DSI (CIO) du groupe Lactalis (France et international).



Précédemment CIO/DSI Kraft Foods (France et International) puis groupe Galeries Lafayette, incluant eCommerce, digital et international.



Executive MBA (HEC) 2002

MIAGE Dauphine.



"Orchestrer l’alignement des organisations et des processus avec les métiers, concevoir les trajectoires des systèmes d’information, piloter la transformation digitale, conduire la stratégie d’insourcing, d’outsourcing ou d’intégration de business units... tout en optimisant et arbitrant au quotidien les ressources globales et le niveau de service… pour les grandes entreprises qui ont placé la technologie, la gestion des big data et les stratégies digitales parmi leurs priorités d’innovation et de développement".



Mes compétences :

Management