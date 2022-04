Christophe CANTEGREL

Passionné de golf, première série, J'ai créé mon agence en 1987, avec l'idée d'organiser des journées de golf pour les entreprises. En 1994, avec la création du Plus grand Pro Am de golf, j'ai développé différentes activités autour du golf :

. Organisation de proam d'entreprise

. Journée Business day

. Voyage de groupe à l'étranger

. Cadeaux de golf (balles, tees, casquettes, polos, serviettes, housses sac de golf, sacs de voyages....) Agrément Callaway pour revendre leur produit golf.

. Séminaires avec golf et initiation

. Réflexion stratégique sur une communication dans le golf.



Mes compétences :

golf

Opale

Relations publiques