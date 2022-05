Recherche sponsors saison 2015/2016.



Bonjour à toutes et à tous!!



Nicolas Guyon ( ancien joueur professionnel ) , je suis d'orénavant responsable sportif de l'Anjou golf & Country club .



Je gère également l'école de golf qui a reçue le label golf espoir pour cette saison 2016 .

Je suis en recherche de partenaires afin d'aider nos jeunes( achat matériel golf, déplacement compétitions )et les soutenir dans leurs performances , promouvoir la région pays de la Loire , le département Maine et Loire et l'Anjou golf .



