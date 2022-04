Laurence GICQUEL

EXPERTISES : GESTION, FORMATION, MANAGEMENT, VENTE



Encadrement

•Recruter, former et évaluer mes collaborateurs

•Développer leurs compétences professionnelles

•Définir et suivre les objectifs à réaliser

•Apporter des actions correctives si besoin

•Assurer le Reporting de l’activité



Gestion d’un Centre de profit

•Développer, pérenniser et rentabiliser l’activité du centre tout en garantissant la satisfaction des clients

•Participer à l’élaboration des budgets et en suivre la bonne exécution

•Garantir le bon fonctionnement du centre qui accueille des professionnels du bâtiment

•Mettre en place et assurer le suivi des actions de développement de l’activité

•Promouvoir l’activité du centre auprès des clients, partenaires extérieurs et institutionnels



Vente

•Préparer et conduire les négociations pour développer le chiffre d’affaires dans le respect de la politique commerciale définie

•Elaborer et animer les budgets nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs

•Optimiser la satisfaction clients et les processus d'entreprise



Ingénierie de Formation

•Concevoir et animer des modules de formation techniques (génie climatiques) et comportementales.

•Construction et analyse des évaluations formatives et sommatives.

•Organiser, planifier les moyens à mettre en œuvre (locaux, matériel, compétences pédagogiques, sessions...).



Membres de l'association Cobaty Paris Rives Gauche pole Jeunesse et Formation



Mes compétences :

Management

Gestion Administrative

Pédagogie

Développement commercial