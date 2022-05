Nicolas GUYON

Quadrilingue ainsi qu’un vécu et une expérience prolongé à l'étranger. Enrichi d'une solide expérience internationale dans l'hôtellerie/restauration, je souhaite mettre mon dynamisme, mon savoir-faire et mon savoir-être au service de votre établissement. Désireux de continuer à développer mes compétences et de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d’intégrer votre équipe et de contribuer au développement et à la qualité de service de votre structure.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Sportif

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

IDEE Financial Software

Amadeus CRS

Adobe Photoshop