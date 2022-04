Marcel LALITTE

Après 40 années passées dans les métiers du management, de l’organisation et des ressources humaines, j'ai fait le choix de mettre mon expérience au service de la formation et du conseil en management, organisation, droit du travail et ressources humaines.

J'ai créé la société Optipoa SAS dans le but d'aider les entreprise à OPTImiser les Performance Opérationnelles des Acteurs par l'organisation, le management et la gestion de Ressources humaines.

Dernièrement, confronté aux difficultés que rencontrent les entreprises pour offrir une évolution des salaires à hauteur de l'évolution du coût de la vie et de l'incitation à la consommation, nous avons créer au sein de la division organisation de la société une activité "Optipoa Consommer mieux - Dépenser moins". Le but de cette division est d'aider entreprises et salariés à OPTImiser le POuvoir d'Achat.

La création de ma société Andorrane me permet aujourd'hui de compléter mon offre entreprise avec un accompagnement vers une fiscalité optimisée = > contact@mlmgrup.com



Mes compétences :

Formation

DRH

Restructuration

Bien être

Organisation

RH

Rémunération

Management

Relations sociales

du Management

Compensation and Benefits

Audit