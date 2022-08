Pierre-Olivier KETELERS

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans les directions commerciales grands comptes dans des PME Françaises et Européennes, j'ai décidé en Septembre 2019 de créer mon agence de conseil en développement commercial pour accompagner dirigeants de TPE/PME.



Directeur Commercial en temps partagé, KAM, Agence commerciale, nous proposons plusieurs solutions selon les besoins et les objectifs.



Stratégie commerciale, pilotage CA, accompagnement.