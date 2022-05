Ludwig PEIRENS

Après un BAC+5 en Agroalimentaire spécialisé dans les produits laitiers et la qualité, je me suis orienté vers le développement produit en grande distribution pour le côté dynamique de ce secteur.

En effet, les exigences pointues en termes de politique qualité, la perpétuelle réorganisation des gammes de produits et le travail en équipe (achats et marketing) nécessitant une implication quotidienne et un esprit critique sans faille m'ont apporté une solide expérience depuis maintenant 8 ans dans le domaine de l'agroalimentaire.



Mes compétences :

Réglementation alimentaire

HACCP

Audit qualité

Gestion de projet

Cahier des charges

Gestion des réclamations

Plan de contrôle produit

Gestion de crise (Retrait/Rappel)

Validation étiquetage