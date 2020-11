Diplômé d'une Licence en informatique, je suis à la recherche d'un emploi.



Ma formation et mon stage m'ont permis d'acquérir des compétences dans le développement Web, Java, Objet, ainsi qu'en base de données et modélisation.



Mes compétences :

SQL

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merise Methodology

JavaScript

Java

HTML

Typo3

C

PHP

UML