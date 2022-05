Lugdivine MICHEL NÉE LOSFELD

Après une expérience d'environ 4 ans en tant qu'assistante comptable et suite à un licenciement économique du fait de la liquidation judiciaire de ma société dans les énergies renouvelables, j'ai souhaité reprendre mes études en gestion de la paie, afin de compléter ma formation initiale.

Aujourd'hui, je suis en poste chez COLAS Midi-Méditérranée



Mes compétences :

Comptabilité générale

TVA

Comptable client

Quadra gestion co

Note de frais

Contrat de travail

Fourniture de Bureau

Accueil physique et téléphonique

Planning pme

Facturation et suivi des encaissements

Gestion de projet

Comptable fournisseur

Comptabilité et Gestion de Stock

Quadratus Compta/Quadratus Paie

Rapprochement bancaire