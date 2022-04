Jean-Michel MARTIN

Fort de plus de 25 ans dans la préconisation et la vente de Solutions et Services Informatiques auprès des PME et des Grands Comptes, ces trois dernières années ont enrichi mes compétences par l'expérience de la vente directe aux particuliers.

B2B ou B2C, deux approches avec comme seul but : La satisfaction client et sa fidélisation, gage de réussite !



Sens Commercial - Excellent Relationnel – Dynamisme – Adaptabilité - Rigueur - Ténacité – Autonomie - Enthousiasme - Esprit d'Equipe



C'est avec un grand enthousiasme que je suis depuis Janvier 2014 le Responsable des Ventes aux Entreprises au sein de la concession TOYOTA de Toulon.





Mes compétences :

Informatique

Commercial

Service

Conseil

Infogérance

Pme

Virtualisation

Vidéosurveillance