Jean-Michel MARTIN

Conseil en recrutement - Exécutive Search - Optimisation des process de recrutement



- Recrutement de cadres dirigeants – approche directe

- Recrutement middle-management :commerciaux, business managers, ingénieurs d'affaires

- Recrutement d’ingénieurs consultants secteurs industrie, services, high-tech

- Recrutement fonctions RH : DRH, recruteurs, responsables ressources humaines

- Recrutement responsables finance (contrôle de gestion, conso…) et juridique



- Stratégies de recrutement, audit et optimisation des process

- Conseil en pilotage des ressources

- Benchmarking et choix de solutions de sourcing

- Conseil en stratégies de communication de recrutement

- Développement d'image employeur

- Training d'équipes de recrutement



Mes compétences :

RH

Sourcing

Recrutement

Business

Formateur