Elsa STOCKMANN - LEFORT

Coach, Formatrice, Consultante RH, Achats Hors Production, je propose mes services dans les domaines suivants :



- Le coaching professionnel ou personnel :

- Coaching de performance : Prise de fonction, Meilleure expression des compétences

- Coaching de développement : Meilleure connaissance de soi, optique de progrès

- Coaching miroir

- Médiation d'entreprise



- Des formations comportementales, Management, Communication, Achats hors-production,

- Du conseil en organisation stratégique, accompagnement du changement, l'audit et optimisation des achats RH,



Doctorante en Management et Stratégie des Organisations, diplômée de l'ESSEC, je développe des offres innovantes grâce à mes recherches académiques et empiriques.



"... nous avons un besoin impérieux des autres. Non pour satisfaire notre vanité, mais parce que, marqués d'une incomplétude originelle, nous leur devons notre existence même..." J.J. Rousseau, "Du contrat Social" 1762.



Mes compétences :

Audit

Achats

Conseil

Consultant

Coaching

DRH

Développement personnel

Formateur

Formation

Gestion de projet

GPEC

Internet

Management

Négociation

Outsourcing

Recrutement

Ressources humaines

Référencement

MARKETING RH

Consulting

COMMUNICATION

Adaptabilité et esprit d'initiative

Relationnel