Jean-Michel MARTIN

Plus de 20 ans d’expérience dans les systèmes d'information, secteur transport et logistique. Formation initiale technique, successivement développeur, analyste-programmeur, responsable EDI, avant de devenir chef de projet. Autonome, rigoureux, organisé et sens du service.



Mes compétences :

Edi

Gestion Projet

Informatique

Logistique

Transport

Échange de données informatisé

Gestion de projet