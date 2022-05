15 ans d'expérience professionnelle (11 ans en Europe et 4 ans en Chine) occupant diverses fonctions et réalisant des tâches opérationnelles sur le terrain : général management ; planification et gestion de la production ; finance, comptabilité et reporting (PRC GAAP, principes IFRS) ; restructuration et gestion d'entreprise ; développement commercial ; étude de marché ; coopération internationale ; gestion de projet ; recherche et développement.



Langue maternelle : Chinois (mandarin, cantonnais)

Autres langues : Français bilingue, Anglais (GMAT 680)



Ouvrages collectifs sur les systèmes de systèmes !!!



Contributions personnelles :

- Chapitre 2. Conception dirigée par les modèles et simulations

- Chapitre 9. Mondialisation et impacts systémiques



Version anglaise chez Wiley : lire le résumé à l'URL http://www.iste.co.uk/index.php?f=a&ACTION=View&id=287



Version française chez Hermès : lire les résumés en français aux URLs http://www.lavoisier.fr/notice/fr2746218750.html et http://www.lavoisier.fr/notice/fr2746220450.html

Mes compétences :

Administration

Administration d'entreprise

computer

Computer science

Conseil

Conseil en Stratégie

Consulting

Engineering

Finance

General Management

Gestion de la production

Image processing

Informatique

Ingénierie

Ingénierie Logiciel

Management

Management et gestion

manufacturing

Marketing

Pricing

Pricing strategy

Prix

Processing

Production

Stratégie

Stratégie marketing

Strategy

Strategy consulting

System engineering

Traitement de l'image