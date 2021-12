Dr. Pierre PICQUART, RELATIONS PUBLIQUES " EUROPE / FRANCE - CHINE "



CONFERENCES - CONSEIL - COMMUNICATION - ETUDES - EXPERTISE, AFFAIRES - MARCHÉS



Pierre Picquart est docteur en Géopolitique, spécialité Géographie Humaine de l’Université de Paris-VIII, auteur d’une thèse de doctorat en 1999 et de nombreux articles, travaux et expertises sur la Chine.



Conférencier (aspects géopolitiques, sociaux et économiques internationaux), conseiller en communication, consultant en relations publiques et en affaires, il intervient pour les médias et les groupes.



Pierre Picquart est le président du Centre d’Etudes, de Développement et de recherche International sur la Chine (CEDRIC). Le CEDRIC organise des études de marché et répond aux appels d'offres internationaux.



Expert en 2006 et en 2001 pour la Commission européenne, il a rédigé notamment dans des revues scientifiques et publié des ouvrages traduits à l'étranger comme : « La Chine dans vingt ans et le reste du Monde » et en 2012, « La forme olympique de la Chine » en 2008 et « L’Empire chinois » en 2004.



Pierre Picquart est auditeur associé à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) de Paris. Il est également expert pour des Etats, des organismes internationaux, des entreprises et des médias.



Contact : Dr Pierre Picquart

Courriel : p.p@noos.fr

00 33 (0)6 49 88 36 97

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Picquart

www.pierrepicquart.eu



Ouvrages et publications scientifiques :



La Chine dans vingt ans et le reste du Monde. Demain, tous Chinois ? 2011, Editions Favre

http://lecercle.lesechos.fr/livres/critiques/221136062/vingt-ans-serons-chinois

Traduit et publié en Chine en mars 2012

La forme olympique de la Chine, 2008

Les Jeux grandioses de Pékin, Editions Favr

L’Empire Chinois, 2004, Editions Favre

Mieux comprendre le futur numéro 1 mondial :

Histoire et actualité de la diaspora chinoise

1 ère édition 2004. 6 ème édition en 2006.



Editions étrangères

La Chine dans vingt ans et le reste du monde

Ouvrage traduit en Chinois, publié en Chine en mars 2012.

Imperium Chinski, 2006

L’Empire Chinois traduit en polonais

Imperium Chinski. Dialog.



Essais et ouvrages collectifs

Relations sino européennes et françaises, Cedric, Pierre Picquart, 2010.

Recherche et développement en Chine, Monde en Mouvement, Eska, 2008.

Mémoires de la population chinoise, Mémoires plurielles, S/D C. Créaphis, 2007.

China Tourism Agreement, Immigration & analyses, Commission Européenne, 2006.

La nouvelle Chine au début du XXIème siècle, cahiers de Mars, 1er trimestre 2005.

Impressions sur la nouvelle Chine, Le Monde Chinois, Puf Sociétal, 2005

Migrants Chinois à Paris, Paris Asie, S/D Pascal Blanchard, La découverte, 2004.

L'avenir des deux Chines, Revue des deux mondes, 2004.

Migrations, stratégies de la diaspora chinoise, Observatoire communautarisme, 2004.

Le mouvement associatif chinois et franco-chinois en France, ADRI, Etudes, 2003.

Géopolitique migratoire des Chinois de France, OMI, Mouvements N° 26, 2001.

Les Chinois à Paris, thèse de doctorat, Université de Paris-VIII, 3 V. 1 157 pages, 1999.



Mes compétences :

Écrivain

Gouvernance

Média

Asie

Consultant

Chine

Europe

Géopolitique

Expert

International