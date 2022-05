Un dose de nomade, un zest artiste,un brin bricoleur, et surtout j'aime ma planète terre et la mer.



autodidacte par nature je ne rentre pas dans le moule

mes activités c'est chiner sur les marché aux puces a la recherche d'objets ethnique, du matériel de bateau, et autres objets rares.



Mes compétences :

Environnement