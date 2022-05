Luigi Antonio DISTEFANO

Je suis expert comptable italien avec plus de 20 années d'expérience, soit au bord de nombreuses entreprises dans diverses secteurs que au sein de mon cabinet d'expert comptable et gestionnaire de paie, ma méthode de travail ne se limite pas à l'expertise technique mais privilège plutôt le savoir-être émulateur au fin de focaliser le but de la mission et mettre en place tout l'opérationnelle pour y réussir, même si cela veut dire sortir de son rayon d'action ou dont on ne pas censé. Habitué aux univers mouvants et toujours plus exigeants, aujourd'hui je suis à la recherche de nouveaux défis à relever où je pourrais mettre à profit tout mon expérience et mes qualités pour élargir mes compétences et m'enrichir professionnellement.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Comptabilité générale

Fiscalité internationale

Paie

EBP Compta

Microsoft Publisher

Droit du travail

Microsoft Windows

Comptabilité

Keynote

Microsoft Access

Mac OS X

Fiscalité

Microsoft Excel

Ciel Compta

Fiscalité douanière

Microsoft Word

Déclarations sociales et fiscales

Association loi 1901

Wordpress

Microsoft PowerPoint

Audit

Accès

Société