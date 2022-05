Luigi BETTONI

Bon jour,



Ils sont employés par une entreprise d'installations sanitaires de Lugano et je suis partie du service technique.



J'ai une expérience avérée dans l'art de «plante, en particulier sur les techniques de chauffage, de refroidissement et de climatisation.



Je m'occupe principalement de la tendance de la construction et de la gestion de notre personnel, une dizaine d'employés.





Je cours liquidations et des offres mais surtout je m'occupe de la conception sanitaire.



Mes compétences :

Responsabile

Linux

Visual Basic

UNIX

Microsoft Word

Microsoft Windows 3.x > Windows for Workgroups

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Linux Red Hat

Data

Autocad

Adobe Acrobat