Je suis spécialiste de la production et de la vente de séjours Italie en BtoB et en BtoC, je peux compter sur un réseau concret de prestataires (hébergement, restauration, transfert, guidage …) me permettant de construire tous types de circuits touristiques et de proposer des tarifs concurrentiels.





Mes compétences :

E-tourisme

Vente

Affiliation