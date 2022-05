Luigi CATANIA

Expérience depuis de + 30 ans dans le domaine de l'immobilier et batiment en accompagnement de recherches de financement et de stratégie commercial,

le meilleur atout de mes compétence le contact visuel ce qui permet de devellloper le vrai sens des valeurs disparu aujourdhui.. beau réseau de relation bancaire et immobiliers..aimant la famille ,les voyages et la nature ..sport ,randonnée, voiture, bricolage , et ma passion élevage de volailles..



ma force a été de faire passer un message de confiance et de respect envers autrui a mon entourage.



Mes compétences :

Bricolage

Gastronomie