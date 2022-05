Luigi CATANIA

Issu du milieu du courtage en prets immobiliers..avec le N°1 du marché..



Formation d'architecture dans la recherche et l'accompagnement de ses clients pour la réalisation de projets immobiliers , maisons individuelle, rénovations , immeubles ..promotion , commercialisation..cela + de 30 ans avec plusieurs réalisations sur la région Parisienne et PACA;;



Aimant le sens du contact ,afin d'aboutir dans la mission confier et a réaliser..

Créatif , recherche de solutions appropriés a chacun, sens du develloppement de réseaux et de l'énergie a partager..



connait le monde bancaire pour la presentation des dossiers a défendre..



Mes compétences :

Bâtiment

Brevet

Formation