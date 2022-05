Luigi CODAZZI

Gerant de la société CODEASY, formateur spécialiste Paies et Comptabilité.



Associé à un cabinet d'expertise comptable dans le 94, nous prenons en charge les différentes phases de la vie informatique d'une société à travers les logiciels concernant les obligations fiscales, comptables et sociales.



Revendeur et consultant en informatique de gestion (SAGE-CIEL-API-EBP-PHAROS) depuis 1999



25 ans d'expérience dans les métiers de la comptabilité avec comme dernier poste D.A.F dans une PME de 200 personnes,



Mes compétences :

Ciel

Consultant informatique

Informatique

Paies

Sage

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

Microsoft Word

IBM AS400 Hardware