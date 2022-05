Luigi D’AVERSA

Motivé par le fait d’évoluer dans mes domaines d’activité, j’e suis confronté aux responsabilités qu’impliquent l’organisation, la conduite et la gestion d’un chantier et j’ai eu régulièrement l’occasion de représenter mon service lors de réunions techniques avec d’autres organismes et organisations. De plus, je me suis intégré facilement dans les équipes que j’ai pu côtoyer, par exemple, lorsque j’ai intégré l’ONU en Somalie comme officier, j’ai acquis le sens des responsabilités et un esprit d’équipe que je mets aussi en œuvre dans mon travail. Je suis spécialisé en architecture paysagère, vrd et les domaines de la sécurité, la signalétique et marchés publics...