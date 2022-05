Luigi LAFLAMME

Mes 6 années d'expériences au sein de la cellule design d'Alstom Transport m'ont appris le travail d'équipe, la gestion de projets et la prise en compte des contraintes techniques et des objectifs financiers inhérents à une multinationale.



-Maîtrise des outils de représentation : dessin, rough, rendu réaliste, utilisation de la cintiq

-Logiciels 2D: Photoshop, Illustrator, flash

-Logiciels 3D: Alias Autodesk, Showcase Autodesk

-Espagnol: lus, parlés et écrits.

-Anglais et italien: niveau scolaire

-Habitué au travail en équipe et totalement autonome sur les projets.

-Connaissance en ergonomie de posture



Mes compétences :

Créatif

Minutieux

Perfectionniste