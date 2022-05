Mesdames et Messieurs, bonjour à tous.



Je me nomme Luigi Liguoro.



Je suis un homme de 62 ans, en bonne santé, et j’aimerais dédier le restant de ma vie active au service des autres.



Le domaine social devient très important, de plus en plus dans ces moments et partout dans le monde.

Les gens ont besoin d’être guidés, rassurés, motivés pour aller au devant et affronter les défis incessants de cette vie frénétique qui leur est imposée.



C’est la raison pour laquelle je pense pouvoir être utile dans le domaine de l’assistance, de l’écoute, de la motivation, de l’accompagnement et tout ce qui concerne l’aide aux personnes (au sens large).



Mon diplôme est celui de la vie, de l’expérience, des souffrances vécues et vaincues, de la capacité à l’écoute active, de l’empathie, de la sympathie, de la patience, de la tolérance, de la compréhension, de la positivité, de l’énergie positive à transmettre aux autres ainsi que beaucoup d’Amour.



J’ai lu des dizaines de livres d’auteurs tel que Echkart Tolle, Anthony De Mello, Wayne Dyer, Deepaak Chopra, Gregg Braden, George Barbarin, Joseph Murphy, Jiddu Krishnamurti etc.



Je me nourris l’esprit d’audio et vidéo sur tout ce qui concerne la spiritualité et la vérité des lois qui gère notre Univers.



Vous pourrez découvrir mon expérience professionnelle en parcourant mon CV. Bien que n’ai pas de relation directe avec votre domaine d’activité, il vous permet de constater que j’ai travaillé pas mal d’années dans le monde commercial, ce qui confirme une aisance dans le contact ainsi que dans l’écoute et les conseils.



Je suis convaincu que nous somme dans une période de l’existence humaine ou nous allons vers un changement radical de notre vision de la Vie, de Dieu, du But de notre existence !!



Ainsi je postule volontairement pour faire en sorte que mes qualités et valeurs acquise ne restent pas sans exploitation et mise à disposition.



Je suis sûr de pouvoir me rendre utile et productif dans le domaine social.



Je vis seul, je n’ai pas d’engagement, de retenue, d’horaire ou de jours de non disponibilité et je suis prêt à me déplacer et à voyager.



Si vous n’avez pas de place à me proposer au sein de votre association ou entreprise, n’hésitez pas à transmettre cette lettre ainsi que mon CV à d’autres qui pourraient être intéressés par ma proposition. Je vous en remercie.



Dans l’attente de vous lire je vous prie d’accepter mes salutations distinguées.



Luigi Liguoro



Mes compétences :

Motivateur

Coach

PNL

Comunicazione

Formazione